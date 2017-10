Merkel und May stehen gemeinsam zum Atomabkommen mit dem Iran

London (Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben in einem Telefonat am Sonntag die weitere Unterstützung des Atomabkommens mit dem Iran zugesichert.

German Chancellor Angela Merkel greets Britain's Prime Minister Theresa May as she arrives for the G20 leaders summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

“Sie stimmten darin überein, dass Großbritannien und Deutschland dem Abkommen fest verpflichtet bleiben”, teilte eine Sprecherin Mays am Sonntag mit. Zugleich verständigten sie sich darauf, dass sich die internationale Gemeinschaft weiter abstimmen müsse, um die destabilisierenden Aktivitäten des Iran in der Region zurückzudrängen. Auch Bedenken zum iranischen Raketenprogramm müssten ausgeräumt werden. US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Eine Sprecherin der deutschen Regierung bestätigte das Telefonat, in dem der Iran Thema gewesen sei.