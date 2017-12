Sky News - Anschlag auf britische Premierministerin May vereitelt

Bangalore (Reuters) - Britische Sicherheitskräfte haben einem Bericht des Senders Sky News zufolge Pläne für einen islamistischen Anschlag auf Premierministerin Theresa May vereitelt.

Britain's Prime Minister Theresa May meets Spain's Prime Minister Mariano Rajoy at 10 Downing Street, London, December 5, 2017. REUTERS/Matt Dunham/Pool - RC135DE1DFA0

Die Täter hätten vorgehabt, einen Sprengsatz am Amtssitz Mays in der Downing Street zu zünden und im anschließenden Chaos die Regierungschefin anzugreifen und zu töten, berichtete der Sender am Dienstag. Polizei und Geheimdienst hätten die Planungen über mehrere Wochen verfolgt. Ein Sprecher Mays hatte am Dienstag erklärt, in den vergangenen zwölf Monaten seien neun Anschlagspläne vereitelt worden.