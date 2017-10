May verteidigt freie Märkte und Haushaltsdisziplin

London (Reuters) - Die unter Druck geratene britische Premierministerin Theresa May hat freie Märkte und eine disziplinierte Haushaltspolitik verteidigt.

Britain's Prime Minister Theresa May walks out of 10 Dowining Street to welcome Ireland's Taoiseach Leo Varadkar in London, September 25, 2017. REUTERS/Hannah McKay

Eine freie Marktwirtschaft sei das einzige Mittel, um den Lebensstandard aller Bürger zu steigern, heißt es in einer Rede der Konservativen, die sie am Donnerstag bei einer Veranstaltung der britischen Notenbank halten will. Das Manuskript wurde in Teilen vorab veröffentlicht. Ihre Regierung wolle das Haushaltsdefizit verkleinern, ohne Steuern deutlich anzuheben, heißt es in dem Manuskript weiter.

Die Konservativen hatten ihre absolute Mehrheit bei einer vorgezogenen Parlamentswahl im Juni verloren und sind auf die Zusammenarbeit einer nordirischen Partei angewiesen, um weiter die Regierung stellen zu können. Zudem verlaufen die Brexit-Verhandlungen mit der EU bisher schleppend.

Die Tories regieren das Königreich seit 2010. Seitdem ist der Lebensstandard in Großbritannien wegen langsam wachsender Löhne und zeitweise hoher Inflation gesunken. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte May am Mittwoch zum Rücktritt aufgefordert und erklärt, seine linken Ideen seien im Mainstream angekommen.