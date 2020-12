Bank von England erlaubt wieder Dividenden

FILE PHOTO: A worker wearing a protective face mask walks past the Bank of England in the City of London, Britain, August 6, 2020. REUTERS/Toby Melville/File Photo

London (Reuters) - Die britische Notenbank erlaubt es den Banken des Landes wieder, Geld an ihre Aktionäre auszuschütten.

Die Kreditinstitute schienen gut kapitalisiert und gerüstet für die Folgen der Corona-Krise, teilte die Bank von England am Donnerstag mit. Damit können Institute wie HSBC, Barclays, Lloyds oder NatWest wieder Dividenden zahlen und erhalten mehr Freiraum bei den Boni für ihre Spitzenmanager.

Allerdings zog die Bank von England Grenzen für die Ausschüttung ein: So sollten die Dividenden nicht über 0,2 Prozent der risikogewichteten Aktiva zum Jahresende 2020 oder über einem Viertel des Gewinns der Jahre 2019 und 2020 liegen. Sollte eine Bank mehr Geld an die Aktionäre geben wollen, müsse sie dazu Rücksprache mit der Notenbank halten. Für Mitte 2021 kündigte die BoE Banken-Stresstests an.