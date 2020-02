Regierungsumbildung in Großbritannien - Wirtschaftsministerin geht

Britain's Business, Energy and Industrial Strategy Secretary Andrea Leadsom is seen outside 10 Downing Street London, Britain, January 21, 2020. REUTERS/Henry Nicholls

London (Reuters) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat mit der Umbildung seiner Regierung begonnen.

Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom erklärte am Donnerstag, sie werde dem Kabinett nicht mehr angehören. Nordirlandminister Julian Smith, der erst im Januar die politische Blockade in der britischen Provinz aufgelöst hatte, wurde entlassen. Wie tief die Regierungsumbildung greift und wer den bisherigen Ministern nachfolgt, wollte Johnson im Laufe des Tages mitteilen. Er will ein Kabinett ernennen, das seine Vorstellung von Großbritannien nach dem Brexit umsetzt und die Spaltung in seiner Konservativen Partei sowie im ganzen Land überwindet.

Leadsom teilte per Twitter mit, sie verliere ihren Ministerposten. Smith erklärte ebenfalls per Twitter, es sei das größte Privileg gewesen, der Bevölkerung von Nordirland zu dienen. Medienberichten zufolge hat Smith nach einem Treffen mit Johnson bestätigt, dass der Premierminister ihn entlassen hat. Smith war es gelungen, die Blockade zwischen der protestantisch-unionistischen DUP und der katholisch-republikanischen Sinn Fein zu beenden und Nordirland wieder zu einer Regierung zu verhelfen. Drei Jahre lang war die Provinz ohne eine eigene Selbstverwaltung gewesen und wurde aus London regiert. Die Machtteilung der beiden Parteien ist ein wesentlicher Bestandteil des Karfreitagsabkommens von 1998, das die Gewalt in Nordirland beendete. Smith war erst im Juli zum Nordirlandminister ernannt worden.

Bislang wurde zudem bekannt, dass Umweltministerin Theresa Villiers und Justizminister Geoffrey Cox ebenfalls ausgetauscht werden.

Aus Johnsons Büro verlautete, der Premierminister wolle neue Talente und insbesondere Frauen fördern und Posten auf der Ebene der Staatssekretäre mit ihnen besetzen. Zugleich wolle er loyale Unterstützer belohnen, die ihm zu seiner klaren Mehrheit bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr verholfen haben.