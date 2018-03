May droht britischen Feinden - Werden alle denkbaren Ressourcen nutzen

London (Reuters) - Die britische Regierung will potenzielle Angreifer mit umfassenden Maßnahmen besiegen.

Britain's Prime Minister Theresa May leaves 10 Downing Street in Westminster, London, Britain, March 26, 2018. REUTERS/Hannah McKay

In einer Untersuchung zur Sicherheitslage, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll und aus der das Büro von Premierministerin Theresa May Auszüge vorab bekanntgab, heißt es, Großbritannien werde dafür alle zur Verfügung stehenden Ressourcen einsetzen. Dazu gehörten nicht nur die Polizei, Geheimdienste und das Militär, sondern auch wirtschaftliche Hebel und der politische Einfluss des Landes. May will den Angaben zufolge darauf verweisen, dass die Gefahr islamistischer Anschläge mindestens in den nächsten zwei Jahren noch hoch bleiben werde. Zudem stellten Russland, Iran und Nordkorea Herausforderungen dar.

Großbritannien verzeichnete 2017 fünf Anschläge, die die Regierung in London als Terrorismus einstufte. Zudem wurden nach Polizeiangaben seit März 2017 weitere 14 Anschläge vereitelt. Zuletzt warf Großbritannien Russland vor, eine Giftattacke auf einen russischen Ex-Agenten in England ausgeführt zu haben. Seitdem sind die Beziehungen beider Länder extrem angespannt.