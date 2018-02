Aldi & Lidl in Großbritannien weiter auf dem Vormarsch

London (Reuters) - Die deutschen Discounter Aldi und Lidl haben in Großbritannien den heimischen Supermarktriesen erneut Marktanteile abgeluchst.

In den vergangen zwölf Wochen trieben die beiden Billigketten die Umsätze um mehr als 16 Prozent nach oben, wie die Marktforscher von Kantar am Dienstag mitteilten. Marktführer Tesco erzielte ein Plus von 2,6 Prozent und lag damit trotz des enttäuschenden Weihnachtsgeschäfts bei den vier größten britischen Ketten vorn. Wachstumstreiber waren den Marktforschern zufolge vor allem gesunde Lebensmittel. Weil vegetarisches und veganes Essen auf der Insel immer beliebter werden, war mehr Gemüse wie Spinat und Auberginen gefragt.