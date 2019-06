Trump beginnt Besuch in Großbritannien mit Attacken auf Gastgeber

U.S. President Donald Trump inspects an honour guard at Buckingham Palace, in London, Britain, June 3, 2019. REUTERS/Toby Melville/Pool

London (Reuters) - Mit scharfen Attacken auf seine Gastgeber hat US-Präsident Donald Trump seinen dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien begonnen.

Königin Elizabeth II. empfing Trump am Montag im Buckingham-Palast, wo am Abend auch ein Staatsbankett zu seinen Ehren abgehalten werden sollte. Noch vor der Landung machte sich der US-Präsident allerdings bei vielen Briten erneut unbeliebt. Über Twitter beschimpfte er Londons Bürgermeister Sadiq Khan - einen bekennenden Trump-Gegner - als “Totalversager”, der “fies” zu ihm gewesen sei. Wie im vergangenen Jahr, als bei Trumps erstem London-Besuch Hunderttausende Menschen gegen ihn auf die Straße gingen, werden auch dieses Mal große Proteste erwartet.

“Er ist ein Totalversager, der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich”, twitterte Trump an die Adresse Khans, noch aus der Präsidentenmaschine “Air Force One” ehe er am Flughafen Stansted in der Nähe von London landete. Khan habe “nach allem, was man hört, als Bürgermeister von London eine schreckliche Arbeit geleistet” und sei “fies” zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewesen, “dem bei weitem wichtigsten Verbündeten des Vereinigten Königreichs”. Khan hatte die Entscheidung der britischen Regierung kritisiert, Trump zu einem Staatsbesuch einzuladen. Premierministerin Theresa May sprach die Einladung im Januar 2017 aus, als sie Trump nach dessen Amtsantritt als erste ausländische Regierungschefin traf.

Kurz vor der Reise brüskierte Trump May jedoch erneut, indem er sich für den Brexit-Hardliner Boris Johnson als ihren Nachfolger aussprach. Zudem plädierte er dafür, Mays Erzfeind Nigel Farage die Brexit-Verhandlungen mit der EU führen zu lassen. May hat wegen ihres Scheiterns, den Brexit-Vertrag durch das Unterhaus zu bringen, ihren Rücktritt angekündigt. Sollte Großbritannien die EU tatsächlich verlassen, würde das Land deutlich abhängiger von den USA.

Auch abseits des Brexits dürfte das geplante Treffen am Dienstag mit Trump für May nicht angenehm werden: Der US-Präsident will ihr mit einer Beschränkung der Geheimdienst-Kooperation drohen, falls Großbritannien den chinesischen Konzern Huawei am Aufbau seines 5G-Netzes beteiligt. Die USA verdächtigen Huawei der Spionage im Auftrag Chinas.

HUAWEI DÜRFTE STREITTHEMA BEI TREFFEN MIT MAY SEIN

Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, schlug eine Einladung zu dem Staatsbankett mit Trump aus. Er warf dem US-Präsidenten vor, sich in britische Angelegenheiten einzumischen. Die prominente Labour-Abgeordnete Yvette Cooper kritisierte May für die Einladung, die Trump vor einer Wiederwahl-Kampagne Gelegenheit zur Selbstdarstellung gebe. “So entsetzt, dass Theresa May diesem Mann dafür den roten Teppich ausrollt”, schrieb sie auf Twitter. “Es hilft Großbritannien nicht, einen Präsidenten mit Pomp zu überschütten, der so entschlossen spalterisch, kindisch und destruktiv auftritt.”

Elizabeth II. hat außer Lyndon Johnson alle 13 US-Präsidenten während ihrer Regentschaft getroffen. Mit einem Staatsbankett wurden aber nur George W. Bush, Barack Obama und nun Trump geehrt.

Trump will im Laufe der Woche auch an Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnehmen. Dort wird auch Kanzlerin Angela Merkel erwartet, die Trumps Politikstil vor einigen Tagen in einer Rede an der US-Universität Harvard scharf kritisierte, ohne den US-Präsidenten allerdings beim Namen zu nennen. Trump will zudem nach Irland reisen.