Britische Verbraucherkredite legen nicht mehr ganz so stark zu

London (Reuters) - Das von der Notenbank in Großbritannien kritisch beäugte Wachstum der Verbraucherkredite hat sich im August abgeschwächt.

Es wurden 1,5 Prozent mehr Darlehen an Konsumenten vergeben als im Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband UK Finance am Dienstag auf Basis eigener Daten mitteilte. Im Juli lag der Zuwachs noch bei 1,9 Prozent. Die Zahl der unbesicherten Verbraucherkredite ist laut Notenbank in jüngster Zeit allerdings um fast zehn Prozent angestiegenen. Daher hat sie es den Geldhäusern zur Auflage gemacht, ihre Risikovorsorge zu verstärken: Die Banken müssen zur Absicherung der steigenden Gefahren zehn Milliarden Pfund (11,35 Milliarden Euro) an zusätzlichem Kapital vorhalten.

Das Wachstum der Wirtschaft auf der Insel hat sich in der ersten Jahreshälfte abgeschwächt: In Folge des Brexit-Votums vom Sommer 2016 hat das Pfund stark an Wert verloren, wodurch sich Importgüter verteuern und die Inflation angeheizt wird. Da die Löhne mit den Preissteigerungen nicht Schritt halten, leidet die Kaufkraft der Verbraucher.

Die Zentralbank ist in Sorge, dass die Banken drohende Verluste im Falle eines Konjunkturabschwungs unterschätzen. Um dem Preisauftrieb entgegenzuwirken, wird die Bank of England nach Erwartung der meisten Ökonomen ihren Leitzins im November um einen Viertelpunkt auf 0,5 Prozent anheben. Damit würden auch Kredite tendenziell teurer.