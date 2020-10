FT - Keine Durchimpfung der Bevölkerung in Großbritannien

People walk in Chester amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), Britain October 1, 2020. REUTERS/Molly Darlington

Bangalore (Reuters) - In Großbritannien sollen einem Zeitungsbericht zufolge nur gefährdete Personen mit einem Coronavirus-Impfstoff geimpft werden.

“Es wird keine Impfung von Menschen unter 18 Jahren geben. Es ist ein Impfstoff nur für Erwachsene, für Menschen über 50 mit Schwerpunkt auf Mitarbeitern des Gesundheitswesens und im Pflegedienst sowie für Risikogruppen”, sagte die britische Vorsitzende der Impfstoff-Task Force, Kate Bingham, in einem Interview der “Financial Times” (Montagsausgabe). Das entspreche rund 30 der 67 Millionen Einwohner.

Eine Durchimpfung der britischen Bevölkerung würde “nicht passieren”. Massenimpfungen seien die falsche Herangehensweise, da die Impfung bei gesunden Menschen, die wahrscheinlich keinen schweren Krankheitsverlauf zeigten, mehr Schaden als Nutzen anrichten könnte, so Bingham weiter. Großbritannien verzeichnet mit bislang über 42.300 Todesfällen die höchste Zahl an Todesopfern in Europa.