Historischer Wahlsieg ebnet Johnson Weg für Brexit Ende Januar

British Prime Minister Boris Johnson awaits results at the counting centre in Britain's general election in Uxbridge, Britain, December 13, 2019. REUTERS/Toby Melville

- von David Milliken und Alistair Smout

London (Reuters) - Bei der Parlamentswahl in Großbritannien hat die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson einen klaren Sieg errungen.

Damit erhält der Brexit-Verfechter starke Rückendeckung, um sein Land wie geplant am 31. Januar aus der Europäischen Union zu führen. Seine Tories gewannen die absolute Mehrheit. Sie kamen bereits nach Auszählung von knapp 600 der 650 Sitze auf 326 Mandate, wie der Sender ITV am Freitagmorgen berichtete. Prognosen zufolge können die Konservativen mit insgesamt 368 Sitzen rechnen - das wäre der höchste Sieg der Tories seit der triumphalen Wiederwahl von Margaret Thatcher 1987. Johnson sprach von einer “historischen Wahl”. Seine Partei habe “ein mächtiges neues Mandat gewonnen, um den Brexit durchzuziehen.”

Für die oppositionelle Labour-Partei wurde die Wahl am Donnerstag dagegen zu einer großen Enttäuschung. Es dürfte nur zu 203 Sitzen gereicht haben. Die Partei steuert damit auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1935 zu. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte seinen Rückzug an. Er werde seine Partei nicht mehr in eine Wahl führen, sagte er. Die EU will sich am Freitag auf ihrem Gipfel mit dem Ausgang der Wahl und dem Brexit befassen. Europäische Diplomaten begrüßten die Deutlichkeit des Wahlausgangs. “Klarheit ist gut”, sagte ein EU-Vertreter. Es wird nun zügig damit gerechnet, dass das Unterhaus nun dem von Johnson mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag zustimmt und Großbritannien damit am 31. Januar die EU verlässt - zehn Monate später als ursprünglich geplant. Danach will der Premier laut seinen Wahlversprechen bis Ende 2020 ein Handelsabkommen mit der EU ausarbeiten. Allerdings ist er möglicherweise mit der klaren Mehrheit nicht mehr so stark auf die Brexit-Hardliner im Parlament angewiesen und könnte sich länger Zeit lassen: Nach den Regularien läuft die Frist erst im Dezember 2022 aus. Der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage zeigte sich enttäuscht. Der Einfluss der Brexit-Hardliner gehe zurück. “Es wird Brexit heißen, aber eigentlich keiner sein”, sagte er. Seine Partei geht offenbar leer aus und dürfte kein Mandat erhalten.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens mit dem Johnson-Sieg und den Folgen für den Brexit befassen. Die EU sei auf die nächsten Schritte vorbereitet, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. Es sei wichtig, dass die EU-Kommission von den EU-Staats- und Regierungschefs das Mandat für die nächsten Schritte beim Brexit bekomme, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen. US-Präsident Donald Trump gratulierte Trump per Twitter und erklärte, beide Länder seien nun frei, um ein “massiven neues Handelsabkommen” nach dem Brexit abzuschließen. Dieses könne deutlich umfassender ausfallen als ein Deal mit der EU, schrieb Trump.

SCHOTTLANDS REGIERUNGSCHEFIN WILL UNABHÄNGIGKEITSREFERENDUM

Die schottischen Nationalisten kommen nach der Prognose auf 55 Sitze, die Liberaldemokraten auf 13 Mandate. Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon forderte ein neues Unabhängigkeits-Referendum. “Boris Johnson mag ein Mandat haben, England aus der EU zu führen”, sagte sie Sky News. “Er hat aber ausdrücklich kein Mandat, Schottland aus der EU zu führen. Schottland muss über sein Schicksal selbst bestimmen.”

Das britische Pfund stieg zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 1,3514 Dollar. Zur Gemeinschaftswährung markierte sie mit 1,2079 sogar den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Mit einem Plus von 2,1 Prozent steuerte das Pfund zudem auf den größten Tagesgewinn seit elf Jahren zu. “Dieses Ergebnis gibt den Märkten, was sie sich wünschen: Klarheit”, sagte Volkswirt Dean Turner von dem Vermögensverwalter UBS Wealth Management. Er geht aber nur von einer kurzfristigen Beruhigung aus, da die Verhandlungsphase über die künftigen Handelsbeziehungen ebenfalls schwierig werden dürfte.