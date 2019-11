Tories ziehen in britischer Wahlumfrage davon - 18 Punkte vor Labour

Britain's Prime Minister Boris Johnson attends the annual CBI Conference in London, Britain November 18, 2019. REUTERS/Simon Dawson

London (Reuters) - Die britischen Konservativen von Premierminister Boris Johnson haben einer Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor der Labour-Partei ausgebaut.

Die Tories kamen der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Kantar zufolge auf 45 Prozent und legten damit binnen sechs Tage acht Prozentpunkte hinzu. Labour blieb unverändert bei 27 Prozent. Auch andere Umfragen haben zuletzt die Konservativen in der Wählergunst deutlich vorn gesehen. Die Kantar-Umfrage wurde wenige Stunden vor dem mit Spannung erwarteten ersten Fernsehduell zwischen Johnson und Labour-Chef Jeremy Corbyn veröffentlicht. Die Parlamentswahl findet am 12. Dezember statt.