Über 70 Tote nach Wirbelsturm "Eta" in Mittelamerika

A submerged car is pictured at a flooded street during the passage of Storm Eta, in La Lima, Honduras November 5, 2020. REUTERS/Jorge Cabrera

Tegucigalpa/Guatemala-Stadt (Reuters) - Die Zahl der Todesopfer durch den Wirbelsturm “Eta” in Mittelamerika ist auf mehr als 70 gestiegen.

Allein in Guatemala schnellte sie auf über 50 hoch, wie Präsident Alejandro Giammattei am Donnerstag mitteilte. Schlammlawinen rund um die Stadt San Cristobal Verapaz hätten etwa 25 Häuser verschüttet. Wegen überfluteter Straßen müssten Helfer sich den Weg zu Fuß zum Unglücksort bahnen. In Honduras bestätigten die Behörden sieben Todesopfer. Tote wurden auch aus Nicaragua, Costa Rica und Panama gemeldet. In Honduras warteten Hunderte Menschen auf Hilfe, die sich vor den Fluten auf die Dächer ihrer Häuser gerettet hatten. Schnellboote und Hubschrauber sollen die Menschen in den unzugänglichen Gebiete in Sicherheit bringen.

“Eta” war am Dienstag in Nicaragua als Hurrikan der Kategorie 4 mit Windstärken von 241 Kilometern pro Stunde und starkem Regen auf Land getroffen, bevor sich der Sturm abschwächte.