Daimler-Chef sieht Durchbruch in Zollstreit mit Vorsicht

Stuttgart (Reuters) - Daimler-Chef Dieter Zetsche sieht die jüngst erklärte Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump zum vorläufigen Verzicht auf höhere Importzölle für Autos aus Europa mit Vorsicht.

Daimler CEO Dieter Zetsche gives a speech at the Daimler annual shareholder meeting in Berlin, Germany, April 5, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

“Wenn die weitere Entwicklung dem folgen wird, was heute Morgen in dieser kurz anberaumten Pressekonferenz erläutert wurde, dann ist das ohne Zweifel eine sehr erfreuliche Nachricht”, sagte Zetsche am Donnerstag mit Blick auf die Erklärung von Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Washington. Zuletzt habe Daimler die Einführung der höheren Zölle für sehr wahrscheinlich gehalten. Doch die Nachrichtenlage zur Handelspolitik habe sich in der Vergangenheit häufiger geändert, sodass es nicht sicher sei, ob es zu der angekündigten Einigung komme.

Zetsche räumte Schwierigkeiten in der Produktion von Mercedes-Benz-Pkw ein, aufgrund derer für das Gesamtjahr nur noch eine Stagnation des Absatzes erwartet wird. Die Umstellung auf die neue Schadstoffmessmethode WLTP führe dazu, dass die Marke mit dem Stern gerade nicht alle Autos im Angebot habe, die die Kunden gerne hätten. Die aktuelle Knappheit von Batteriezellen am Markt führe zu Lücken bei den verfügbaren Elektro- und Hybridautos. Dennoch gehe Daimler fest davon aus, seine Stellung als weltweit führender Premiumhersteller vor BMW und Audi in diesem Jahr verteidigen zu können. “Wir glauben, dass wir in einer guten Position sind”, sagte Zetsche.