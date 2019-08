China verstärkt Drohkulisse - Manöver an der Grenze zu Hongkong

Chinese soldiers walk in formation on the grounds of the Shenzhen Bay Sports Center in Shenzhen across the bay from Hong Kong, China August 15, 2019. REUTERS/Thomas Peter

Shenzen/Hongkong (Reuters) - Angesichts der anhaltenden Proteste in Hongkong verstärkt China mit einem Manöver einer paramilitärischen Eingreiftruppe im Grenzgebiet seine Drohkulisse.

Hunderte Sicherheitskräfte der Bewaffneten Volkspolizei trainierten am Donnerstag in einem Sportstadion in der Metropole Shenzen, die direkt neben der chinesischen Sonderverwaltungszone liegt. Auf dem Parkplatz davor standen mehr als 100 Militärfahrzeuge, darunter gepanzerte Truppentransporter und Wasserwerfer. In chinesischen Staatsmedien war im Zusammenhang mit der Übung von “einer klaren Warnung an Randalierer in Hongkong” die Rede. Zudem wurde darauf verwiesen, dass zu den Aufgaben der Truppe der Einsatz bei Unruhen und Terroranschlägen gehöre.

Bereits am Mittwoch hatte die US-Regierung sich besorgt über Berichte von Truppenverlegungen an die Grenze zu Hongkong geäußert. Dies schüre die Furcht, dass China die Absicht haben könnte, die Proteste mit Gewalt niederzuschlagen. Das US-Verteidigungsministerium rief die Führung in Peking auf, das Recht auf freie Meinungsäußerung in der ehemaligen britischen Kronkolonie zu respektieren. Westliche und asiatische Diplomaten in Hongkong gingen aber nicht davon aus, dass China die Lage mit einem militärischen Eingreifen eskalieren wolle. Allerdings hatte die chinesische Führung angesichts der zunehmenden Gewalt bei den seit Wochen anhaltenden Protesten der Demokratiebewegung in Hongkong den Ton zuletzt verschärft und von ersten Anzeichen von Terrorismus gesprochen. Die Demonstranten protestieren gegen die Regierung in Hongkong, der sie eine zu große Nähe zur kommunistischen Führung in Peking vorwerfen.