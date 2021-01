Bundesregierung kritisiert Verhaftungswelle in Hongkong scharf

The Reichstag building, seat of the German lower house of parliament (Bundestag), is pictured during exploratory talks about forming a new coalition government in Berlin, Germany, November 14, 2017. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Verhaftungswelle von Demokratie-Aktivisten in Hongkong kritisiert.

Die Verhaftungen seien “ein nächster Baustein in einer besorgniserregenden Entwicklung in den letzten Monaten”, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwoch in Berlin. Die Verhaftungen bestätigten die Befürchtungen, dass das auf Druck der chinesischen Führung verabschiedete Sicherheitsgesetz in der Sonderverwaltungszone “zu einer Erosion der Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit führt”. Die Bundesregierung appelliere an China, sich an die Verpflichtungen des Grundlagengesetzes (Basic Law) für Hongkong zu halten, das der Stadt besondere Autonomie- und Demokratierechte auch im kommunistischen China einräumt.

Die Polizei in Hongkong hatte zuvor 53 pro-demokratische Aktivisten festgenommen. Die Gruppe plane, der Gesellschaft “ernsthaften Schaden” zuzufügen, wie Sicherheitsminister John Lee am Mittwoch erklärte. [L8N2JH0OH] Die EU und China hatten erst Ende Dezember ein Investitionsabkommen beschlossen. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes wollte sich nicht dazu äußern, ob die Verhaftungswelle deshalb als unfreundlicher Akt wahrgenommen werde.