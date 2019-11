Verletzte bei Protesten in Hongkonger Einkaufszentren

Riot police detain a woman during a protest at a shopping mall in Tai Po, Hong Kong, China November 3, 2019. REUTERS/Ahmad Masood

Hongkong (Reuters) - Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Einkaufszentren in Hongkong sind mehrere Menschen verletzt worden.

In Shopping Malls in den Orten Tai Po, Tuen Mun und Sha Tin lieferten sich Polizei und Demonstranten am Sonntag ein Katz- und Maus-Spiel, es kam zu Handgemengen und Vandalismus. Im noblen Einkaufszentrum Citiplaza in Taikoo Shing jagten sich Polizei und Demonstranten auf und ab über die Rolltreppen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Ein Mann in einem weißen T-Shirt wurden von Demonstranten mit Stöcken geschlagen. Ein anderer Man lag offenbar mit einer Kopfwunde in einer Blutlache.

Die Polizei in der chinesischen Sonderverwaltungszone setzte Pfefferspray gegen Demonstranten ein, die die Beamten beschimpften. Einige Demonstranten, darunter auch Jugendliche, wurden zu Befragungen weggebracht. Die Proteste halten seit Monaten an und richten sich gegen einen wachsenden Einfluss Chinas in der früheren britische Kronkolonie.

Am Samstag hatten sich Polizei und Demonstranten Straßenschlachten geliefert. Die Sicherheitskräfte setzten Gummimantelgeschosse, Tränengas und Wasserwerfer gegen Regierungskritiker ein, die Brandsätze warfen. Auch das Büro der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurde attackiert. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam will nach Angaben ihres Büros am Dienstag nach Peking reisen. Sie wolle dort Gespräche darüber führen, wie Bürgern aus Hongkong das Leben und Arbeiten auf dem chinesischen Festland erleichtert werden kann.