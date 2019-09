Insider - Hongkongs Regierung will Auslieferungsgesetz zurückziehen

- von Farah Master und James Pomfret und Sabine Ehrhardt

Hong Kong's Chief Executive Carrie Lam holds a news conference in Hong Kong, China, September 3, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Hongkong (Reuters) - Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat sich den seit Monaten anhaltenden Protesten gebeugt und die formelle Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes angekündigt.

Dies sei in einer internen Sitzung mit Abgeordneten und Hongkonger Delegierten des chinesischen Volkskongresses geschehen, sagte am Mittwoch ein mit den Beratungen vertrauter Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Eine öffentliche Erklärung Lams solle im Laufe des Tages folgen. Ob der Schritt auch ein Ende der teils in Gewalt umgeschlagenen Kundgebungen bedeutet, blieb allerdings offen. Denn die Demonstranten fordern auch die Freilassung aller Festgenommenen und das Recht der Hongkonger, ihre Führung selbst zu wählen. Dennoch schloss die Börse in Hongkong mehr als vier Prozent im Plus, nachdem die Absicht Lams bekanntgeworden war. Kurz vor dem China-Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel rief der Anführer der Proteste, Joshua Wong, sie in einem offenen Brief zu Beistand auf.

Lam hatte das umstrittene Auslieferungsgesetz auf Druck der Demonstranten bereits vor Wochen für tot erklärt und auf Eis gelegt, den Entwurf aber nicht wie gefordert zurückgenommen. Das Gesetz hätte vorgesehen, dass Bürger der chinesischen Sonderverwaltungszone, die Vergehen beschuldigt werden, an das chinesische Mutterland ausgeliefert werden können. Menschenrechtler werfen China jedoch willkürliche Festnahmen, Folter und fehlenden Rechtsbeistand für Angeklagte vor.

FORDERUNGEN DER DEMONSTRANTEN REICHEN WEITER

Die Demonstranten verlangen aber auch Lams Rücktritt und dass die Regierung in Zusammenhang mit den zum größten Teil friedlichen Protesten nicht von Aufruhr spricht. Nach Hongkonger Gesetz ist damit eine nicht erlaubte Versammlung von drei oder mehr Personen gemeint. Zudem soll es nach dem Willen der Protestbewegung eine unabhängige Untersuchung des gewaltsamen Vorgehens der Polizei geben.

An dem Gesetzentwurf hatten sich die Proteste der Demokratiebewegung vor mehr als drei Monaten entzündet. Seit Mitte Juni weiteten sie sich stetig aus. Dabei kam es mehrfach zu Besetzungen des Flughafens und zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas und Schlagstöcke einsetzte. Die Demonstranten werfen Lam zu große Nähe zur Führung in Peking vor. Lam hat einen Rücktritt wiederholt abgelehnt. Am Dienstag sah sie sich genötigt, in einer eigens einberufenen Pressekonferenz Rücktrittsabsichten zu dementieren. Auslöser war ein Reuters-Bericht, wonach die Politikerin selbst geäußert hatte, sie würde ihr Amt aufgeben, wenn ihr dies möglich wäre. Nach Reuters-Informationen hatte Lam bei einer Zusammenkunft mit führenden Wirtschaftsvertretern vergangene Woche gesagt, dass ihre Möglichkeiten, die politische Krise in Hongkong zu lösen, “sehr, sehr begrenzt” seien, da sie “zwei Herren” dienen müsse.

Der früheren britischen Kronkolonie Hongkong wurden nach der Übergabe an China 1997 unter der Formel “ein Land, zwei Systeme” besondere Rechte wie das der freien Meinungsäußerung eingeräumt, die in der Volksrepublik tabu sind. Diese Rechte sehen die Regierungskritiker nun gefährdet. China hat die Proteste wiederholt scharf kritisiert und vor Auswirkungen auf die Wirtschaft Hongkongs gewarnt. Die Führung in Peking drohte, sie werde nicht tatenlos zusehen, sollten die Unruhen die Souveränität und Sicherheit Chinas bedrohen.

Die Proteste setzen der Wirtschaft Hongkongs zunehmend zu. Ihre Geschäfte liefen im August so schlecht wie seit der weltweiten Finanzkrise 2009 nicht mehr, wie eine Unternehmensumfrage des Instituts IHS Markit ergab. Das Barometer fiel um 3,0 auf 40,8 Punkte. Erst ab 50 signalisiert es ein Wachstum. “Hongkongs Wirtschaft flirtet mit der Rezession”, sagte Markit-Ökonom Bernard Aw. “Die Geschäftstätigkeit wird zunehmend durch die Proteste gelähmt.”

“FRAU BUNDESKANZLERIN MERKEL: BITTE HELFEN SIE UNS!”

Vor Merkels für Donnerstag geplanten Reise nach China appellierte der Anführer der Proteste, Wong, an die Kanzlerin und an Deutschland, den Demonstranten beizustehen. “Wir wünschen uns, dass Sie den Mut und die Entschlossenheit gegen autoritäre Unrechtsregime zeigen, der Deutschland und Europa vor dem Ende des Kalten Krieges inspiriert hat und den Europa heute zeigt”, schrieb Wong in einem offenen Brief, aus dem “Bild” zitierte. Merkel sei in der DDR aufgewachsen und habe daher Erfahrungen aus erster Hand über den Schrecken einer diktatorischen Regierung gemacht. “Die Deutschen haben im Kampf gegen den Autoritarismus während der 80er Jahre mutig an vorderster Front gestanden. Wie die gewaltfreien Demonstranten der Montagsdemos bringen wir unser Anliegen in die breite Öffentlichkeit und plädieren für demokratische Prinzipien.”

Wong mahnte Deutschland zudem, es solle auf der Hut sein, mit China Geschäfte zu machen, da China das internationale Völkerrecht nicht einhalte und wiederholt seine Versprechen gebrochen habe. “Deshalb plädieren wir an Sie, Frau Bundeskanzlerin Merkel: Bitte helfen Sie uns!”