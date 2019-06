Demonstranten in Hongkong fordern Unterstützung von G20-Staaten

Hong Kong activists march to major international consulates in an attempt to rally foreign governments' support for their fight against a controversial extradition bill, in Hong Kong, China June 26, 2019. REUTERS / Ann Wang

Hongkong (Reuters) - Die Demonstranten in Hongkong haben von den Staats- und Regierungschefs der G20 Unterstützung in ihrem Streit mit China über ein Auslieferungsgesetz verlangt.

Mehr als Tausend Menschen zogen zwei Tage vor Beginn des Gipfeltreffens der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Japan vor die Konsulate unter anderem der USA und Großbritanniens. In Sprechchören forderten sie am Mittwoch “Helft Hongkong” und hielten Plakate mit der Aufschrift “Bitte befreit Hongkong” hoch. Die Demonstranten wollen, dass der Konflikt beim Treffen der G20 thematisiert wird.

“Wir wollen während des G20-Treffens ein bisschen Lärm machen, damit andere Länder die Probleme in Hongkong diskutieren können”, sagte eine Studentin. Am US-Konsulat überreichten die Demonstranten eine an US-Präsident Donald Trump gerichtete Petition, Hongkong auf dem G20-Gipfel zu unterstützen und eine Untersuchung der Polizeigewalt gegen die Demonstranten einzuleiten. China lehnt eine Debatte über die jüngsten Proteste in Hongkong auf dem Gipfel ab. Als Sonderverwaltungszone Chinas sei Hongkong eine rein innere Angelegenheit der Volksrepublik, argumentiert die Führung in Peking. Die Bevölkerung der früheren britischen Kronkolonie Hongkong genießt seit der Übergabe an China im Jahr 1997 Freiheiten wie zum Beispiel die der Meinungsäußerungen, die sonst in der Volksrepublik tabu sind.

In den vergangenen drei Wochen haben Millionen Menschen in Hongkong gegen ein Gesetzesvorhaben protestiert, das Auslieferungen auch von Ausländern an China ermöglichen soll. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei.