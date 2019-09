Hunderte Studenten in Hongkong streiken nach Protest-Wochenende

An employee of the Mass Transit Railway (MTR) system holds a 'stop' sign at a station in Hong Kong, China, September 2, 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis

Hongkong (Reuters) - Nach schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und pro-demokratischen Demonstranten am Wochenende sind am Montag in Hongkong Studenten und Schüler auf die Straße gegangen.

Hunderte junge Menschen streikten und ließen am ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien ihre Kurse ausfallen. Zahlreiche Studenten versammelten sich vor der chinesischen Universität von Hongkong. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die vor weiterführenden Schulen Schlangen von Teenagern mit Bannern zeigten. Viele Grundschulen blieben am Montag wegen einer Taifunwarnung geschlossen. Trotz des Aufrufs der Demonstranten zu einem Generalstreik fuhren Züge aber wieder nach Fahrplan und die Geschäfte öffneten.

Am Sonntag hatten Tausende Demonstranten Zufahrtsstraßen zum Flughafen von Hongkong mit Barrikaden blockiert. Zugfahrten zum Flughafen wurden ausgesetzt. Anders als bei vorangegangenen Protestaktionen blieb der Flughafen aber in Betrieb. Lediglich 25 Flüge wurden der Flughafenbehörde zufolge am Sonntag abgesagt. Am Montag kontrollierte die Bereitschaftspolizei verstärkt die U-Bahn, wo es am Sonntag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen war. Am Wochenende waren die Unruhen eskaliert. Demonstranten brannten Barrikaden nieder und warfen Benzinbomben. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Tränengas und Schlagstöcke ein.

Seit mehr als drei Monaten gehen in Hongkong Tausende Menschen gegen eine zunehmende Einflussnahme Chinas auf die Straße. Sie fürchten eine Beschneidung ihrer Rechte und werfen Regierungschefin Carrie Lam eine zu große Nähe zur kommunistischen Regierung in Peking vor. Hongkong ist seit 1997 chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als in der Volksrepublik.