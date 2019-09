Polizei in Hongkong geht mit Tränengas gegen Demonstranten vor

Hongkong (Reuters) - In Hongkong ist es trotz Zugeständnissen der Regierung an Demonstranten zu weiteren Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei setzte am Freitag Gummigeschosse, Tränengas und Pfefferspray ein, um Ansammlungen vor einer U-Bahn-Station auf der dicht besiedelten Halbinsel “Kowloon” auseinanderzutreiben. “Wir sind wütend auf die Polizei und wütend auf die Regierung,” sagt der 23-jährige Protestler Justin.

Regierungschefin Carrie Lam hatte diese Woche Maßnahmen eingeleitet, um die Ordnung in der Sonderverwaltungszone wiederherzustellen. Dies beinhaltete auch die Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes, über das sich die Proteste entzündet hatten. Mittlerweile entwickelten sich die seit Juni andauernden Demonstrationen in eine grundsätzliche Forderung nach mehr Demokratie, da das Entgegenkommen Lams für viele “zu wenig, zu spät” sei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag zum Auftakt ihres Besuchs in China eine friedliche Lösung der Krise in Hongkong angemahnt.