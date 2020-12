Erneut Verhaftungen von pro-demokratischen Demonstranten in Hongkong

FILE PHOTO: A Star Ferry boat crosses Victoria Harbour in front of a skyline of buildings during sunset. Hong Kong, China June 29, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Hongkong (Reuters) - Die Regierung in Hongkong geht wiederholt gegen demokratiefreundliche Demonstranten vor.

Acht weitere Aktivisten sind am Dienstag nach Polizeiangaben wegen der Teilnahme an regierungsfeindlichen Protesten festgenommen worden. Polizeiangaben zufolge sind die Personen zwischen 24 und 64 Jahre alt. Weitere Details wurden nicht bekanntgegeben. Lokale Medien berichteten, dass der frühere pro-demokratische Volksvertreter und Aktivist Leung Kwok-hung, bekannt als Long Hair, unter den Verhafteten war.

Nach dem chinesischen Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone können regierungsfeindliche Personen ohne Gerichtsverfahren festgenommen werden. Das Gesetz bestraft das, was die Regierung in Peking allgemein als Sezession, Subversion, Terrorismus und Absprache mit ausländischen Streitkräften definiert, mit bis zu lebenslanger Haft. Bereits am Vortag waren acht Personen im Alter zwischen 16 und 34 wegen einem Verstoß gegen das umstrittene Sicherheitsgesetz verhaftet worden, darunter drei Personen, die im Verdacht stehen, an einer kurzen Demonstration auf einem Universitätscampus im vergangenen Monat teilgenommen zu haben.

Oppositionspolitiker und westliche Regierungen befürchten, dass das Gesetz dazu dient, regierungsfeindliche Stimmen zu unterdrücken und weitreichende Freiheiten zu untergraben, die der ehemaligen britischen Kolonie bei ihrer Übergabe an China 1997 garantiert wurden.