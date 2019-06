Reiche Hongkonger bringen Vermögen nach Singapur in Sicherheit

A woman is reflected in a window behind Chinese and Hong Kong flags after celebrations commemorating the 20th anniversary of Hong Kong's handover to Chinese sovereignty from British rule, in Hong Kong, China July 2, 2017. REUTERS/Tyrone SiuTyrone Siu

Hongkong (Reuters) - Angesichts des drohenden Auslieferungsgesetzes bringen vermögende Einwohner von Hongkong ihr Geld in Sicherheit.

Ein schwerreicher Tycoon habe damit begonnen, mehr als 100 Millionen Dollar von seinem lokalen Konto bei der Citibank auf das der Filiale in Singapur zu überweisen, sagte ein in die Transaktion eingebundener Berater am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. “Es hat begonnen”, sagte der Berater. “Wir hören, dass andere es auch tun.” Singapur sei das bevorzugte Ziel, sagte ein Manager einer internationalen Bank in Hongkong. “Das sind keine Kunden vom chinesischen Festland, die möglicherweise politisch exponiert sind, sondern wohlhabende Kunden in Hongkong. Die Situation in Hongkong ist außer Kontrolle.”

Das geplante Gesetz sieht vor, dass Beschuldigte aus Hongkong sowie aus dem Ausland auch an China ausgeliefert werden können. Menschenrechtler warnen vor der Umsetzung. Sie werfen China willkürliche Festnahmen, Folter und fehlenden Rechtsbeistand für Angeklagte vor. Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen gegen das Gesetzesvorhaben in Hongkong demonstriert, am Sonntag waren es sogar die größten Proteste seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China vor mehr als 20 Jahren.

Auch der Wirtschaftsanwalt Kevin Yam bestätigte, dass reiche Hongkonger Vermögen in Richtung Singapur verlagern würden. “An diesem Punkt würde ich sagen, dass es eher ein stetiges Rinnsal als ein Ansturm ist, aber es geschieht auf jeden Fall”, sagte er. Drei weitere Privatbankiers gaben an, von Kunden Anfragen zu den Auswirkungen des Gesetzes erhalten zu haben. “Es ist großartig für Singapur”, sagte Yam. “Und ein Eigentor für Hongkong.”

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam will die geplanten Gesetzesänderungen trotz des breiten Widerstands in der Bevölkerung vorantreiben. Als Sonderverwaltungszone genießt Hongkong einen hohen Grad an Autonomie und hat Freiheiten, die im chinesischen Kernland tabu sind. Dort brandmarkten staatliche Medien die Proteste als rufschädigend für Hongkong.