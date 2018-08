Indien will spätestens 2022 Menschen ins All schicken

Neu-Delhi (Reuters) - Indien will in die bemannte Raumfahrt einsteigen.

Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the nation during Independence Day celebrations at the historic Red Fort in Delhi, India, August 15, 2018. REUTERS/Adnan Abidi

Bis 2022 solle der erste Inder ins All starten, sagte Ministerpräsident Narendra Modi am Mittwoch. Nach Russland, den USA und China wäre Indien das vierte Land, das selbst Menschen in den Weltraum bringt.

In seiner Rede zum Unabhängigkeitstag kündigte Modi außerdem an, dass im September eine Krankenversicherung für Arme in dem Land eingeführt werden soll. “Es ist höchste Zeit, dass wir sicherstellen, dass die Bedürftigen in Indien Zugang zu einer guten und erschwinglichen Gesundheitsversorgung erhalten”, sagte er. Anfang des nächsten Jahres finden in Indien Parlamentswahlen statt.