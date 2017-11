Mehr als 130 Tote bei schwerem Erdbeben im Iran und Irak

Bagdad/Ankara (Reuters) - Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak sind mehr als 130 Menschen ums Leben gekommen.

Allein im Iran gab es mindestens 129 Tote, wie der Gouverneur der Provinz Kermanscha im staatlichen Fernsehen sagte. Zahlreiche Menschen seien noch unter den Trümmern verschüttet. “Wir hoffen, dass die Zahl der Toten und Verletzten nicht mehr so stark steigt, aber sie wird steigen.” Die Rettungskräfte suchten fieberhaft nach Überlebenden. Die Stadt Sarpol-e Sahab sei besonders stark getroffen worden. Dort habe es mehr als 60 Tote gegeben. Kurdischen Rettungskräften zufolge kamen im Irak vier Menschen ums Leben, 50 wurden verletzt.

Der US-Erdbebenwarte zufolge hatte das Beben eine Stärke von 7,3. Das Epizentrum habe rund 100 Kilometer südlich der irakischen Stadt As-Sulajmanija in der kurdischen Region gelegen. Die Erschütterungen waren auch in der irakischen Hauptstadt Bagdad zu spüren sowie Anwohnern zufolge in der türkischen Stadt Diyarbakir und Medienberichten zufolge in Israel. “Zuerst habe ich gedacht, es handelt sich um eine riesige Bombe”, sagte Madschida Amir, die mit ihren Kindern beim Abendessen saß. “Doch dann haben alle geschrien: Erdbeben.”

Vielerorts fiel im Iran und Irak der Strom aus. Aus Furcht vor Nachbeben flohen die Menschen trotz Kälte auf die Straßen und in Parks. In den Provinzen Kermanscha und Ilam sollten die Schulen am Montag geschlossen bleiben, wie das Fernsehen berichtete.