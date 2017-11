Irak - Letzte Stadt vom IS zurückerobert

Bagdad (Reuters) - Die irakische Armee hat nach eigenen Angaben die Grenzstadt Rawa von der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert.

Artillery belonging to Iraqi army are seen southwest of Kirkuk, Iraq October 17, 2017. REUTERS/Alaa Al-Marjani

Damit seien alle ehemals vom IS kontrollierten Gebiete befreit, erklärte ein Militärsprecher am Freitag. Die Streitkräfte würden sich nun darauf konzentrieren, IS-Kämpfer zu verfolgen, die in die Wüsten geflohen seien, und die Grenze zu kontrollieren.

Rawa liegt an der Grenze zu Syrien. Das Nachbarland hatte am 9. November den Sieg über den IS verkündet, der 2014 weite Teile beider Länder erobert und dort ein Kalifat ausgerufen hatte.