Irak startet Offensive gegen letzte IS-Stellungen

Kairo (Reuters) - Die irakischen Streitkräfte haben ihre angekündigte Offensive gegen die letzten Stellungen der Extremistenmiliz Islamischer Staat in dem Land begonnen.

Iraq's Prime Minister Haider al-Abadi speaks with U.S. Secretary of State Rex Tillerson (not pictured) in Baghdad, Iraq October 23, 2017. REUTERS/Alex Brandon/Pooll

Die IS-Kämpfer müssten “zwischen Tod und Kapitulation” wählen, sagte Ministerpräsident Haider Al-Abadi am Donnerstag. Der Fernsehsender Al-Arabija berichtete, der Angriff auf die Städte Al-Kaim und Rawa an der Grenze zu Syrien sei von drei Seiten aus gestartet worden, und zwar mit Unterstützung lokaler Milizen und internationaler Verbündeter.

Zuvor hatte die Armee der Bevölkerung die Offensive angekündigt. “Eure Sicherheitskräfte sind auf dem Weg, Euch zu befreien”, hieß es auf Flugblättern, die die irakische Luftwaffe über den Städten im Westen des Landes abwarf. Wer zu den Waffen gegriffen habe, solle diese sofort niederlegen und sich in Häuser begeben auf denen weiße Flaggen gehisst würden, forderte die Armee.

Der IS hat in der jüngsten Zeit massiv an Boden verloren. Im Irak wurden die Islamisten bereits im Sommer aus ihrer Hochburg Mossul vertrieben. Nur noch das Gebiet im Westen an der Grenze zu Syrien war unter der Kontrolle des IS. Im benachbarten Syrien sind die Extremisten inzwischen auf ein Gebiet am Euphrat und die umliegende Wüste zurückgedrängt worden.