EU-Vertreter beraten mit Irans Vize-Außenminister über Atomabkommen

Berlin (Reuters) - Kurz vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über einen Ausstieg aus dem Atomabkommen haben am Dienstag Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der Europäischen Union mit dem iranischen Vize-Außenminister Abbas Araghchi beraten.

Iran's chief nuclear negotiator Abbas Araghchi leaves after giving a statement after meeting IAEA Director General Yukiya Amano (not pictured) at the IAEA headquarters in Vienna February 24, 2015. REUTERS/Heinz-Peter Bader (AUSTRIA - Tags: POLITICS ENERGY)

Bei dem Gespräch in Brüssel sollte intensiv dafür gearbeitet werden, die Vereinbarung aufrechtzuerhalten und umzusetzen, wie aus dem Auswärtigen Amt in Berlin verlautete.

Schon aus eigenem sicherheitspolitischem Interesse setzten die Europäer weiter auf das Abkommen und seine vollständige Umsetzung. Sie würden es solange umsetzen, wie sich der Iran an seine Verpflichtungen halte, hieß es im Auswärtigen Amt. Seit Wochen stehe man insbesondere mit Frankreich und Großbritannien in engstem Austausch - von der Arbeitsebene bis zu den Außenministern. “Auch in den nächsten Tagen kommt es darauf an, mit allen Seiten im Gespräch zu bleiben, um eine unkontrollierte Zuspitzung zu verhindern.”

Trump wollte am Abend seine Entscheidung bekanntgeben, ob er die Aussetzung der US-Sanktionen gegen den Iran verlängert oder nicht. Sollte er sich für die Strafmaßnahmen entscheiden, würden die USA das Abkommen faktisch aufkündigen. Trump fordert von den westeuropäischen Unterzeichnern Großbritannien, Frankreich und Deutschland, von ihm ausgemachte Schwächen in dem Vertrag nachzuverhandeln. So verlangt Trump, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt.