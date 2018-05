Maas ruft Iran zu besonnener Reaktion auf

Berlin (Reuters) - Außenminister Heiko Maas hat den Iran aufgefordert, zurückhaltend auf den Ausstieg der USA aus dem Atom-Abkommen zu reagieren.

Germany's Foreign Minister Heiko Maas speaks during a news conference in Dublin, Ireland, April 12, 2018. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Er rufe die Führung in Teheran dazu auf, “weiterhin besonnen zu handeln und die Verpflichtungen aus dem Abkommen weiter zu erfüllen”, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin.

Die Aufkündigung des Abkommens durch US-Präsident Donald Trump sei nicht nachvollziehbar, sagte Maas. Sie werfe die Bemühungen um Stabilität in der Region “nicht unwesentlich zurück”. Es gelte nun, eine “unkontrollierte Zuspitzung in der Region” zu verhindern. Deutschland werde mit Großbritannien und Frankreich mit einer Stimme sprechen: “Wir bleiben der Nuklear-Vereinbarung verpflichtet.” Auswirkungen auf die Unternehmen sollten analysiert und gemeinsam Antworten gegeben werden.