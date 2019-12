Iran wirft Europäern mangelnde Umsetzung des Atomabkommens vor

FILE PHOTO: The Iranian flag flutters in front the International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters in Vienna, Austria March 4, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Dubai (Reuters) - Der Iran hat den Europäern vorgeworfen, ihre Zusagen aus dem Atomabkommen nicht einzuhalten.

Als Antwort auf einen kritischen Brief der EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien an die Islamische Republik twitterte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif, dass die Europäer nicht einmal einem Minimum ihrer im Atomvertrag eingegangenen Verpflichtungen nachkämen. Er forderte die Regierungen in Berlin, Paris und London auf, sich nicht von den USA in eine Frontstellung zu seinem Land treiben zu lassen.

Die Botschafter der drei EU-Länder bei den Vereinten Nationen (UN) hatten in einem Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres kritisiert, dass der Iran mit seinem Raketenprogramm gegen eine UN-Resolution zum Atomabkommen verstoße. Die drei EU-Staaten (EU-3) sowie Russland und China halten an dem Atomvertrag fest, der eine Begrenzung der umstrittenen Atomaktivitäten des Iran im Gegenzug zur Lockerung jahrelanger Wirtschaftssanktionen gegen das Land vorsieht. Die USA sind aus dem Abkommen ausgetreten.

Unterdessen sind weitere Länder dem von den EU-3 geschaffenen Finanzierungsinstrument Instex beigetreten, das trotz US-Sanktionen gegen den Iran den Handel mit dringend benötigten Gütern sichern soll. Damit sollen europäische Firmen vor US-Strafmaßnahmen geschützt werden. Dänemark, die Niederlande, Finnland, Norwegen und Schweden traten Instex bei.