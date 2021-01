Europäer werfen Iran Vertragsbruch wegen Uran-Anreicherung vor

FILE PHOTO: An Iranian flag flutters in front of the International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters in Vienna, Austria September 9, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Berlin (Reuters) - Deutschland, Frankreich und Großbritannien werfen dem Iran wegen der Ausweitung der Urananreicherung den Bruch eines internationalen Vertrags vor.

“Wir sind tief besorgt darüber, dass Iran am 4. Januar in der unterirdischen Urananreicherungsanlage Fordow damit begonnen hat, Uran auf bis zu 20 Prozent anzureichern”, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Außenminister der drei Staaten. Es gebe keine glaubwürdige “zivile” Begründung für das Vorgehen. Deshalb handele es sich um einen “klaren Verstoß gegen Irans Verpflichtungen aus dem Atomabkommen”.

Die drei Regierungen, die bisher anders als der scheidende US-Präsident Donald Trump an dem internationalen Atomabkommen mit Iran festgehalten hatten, warnen davor, dass der Iran nun eine “wichtige Gelegenheit für eine Rückkehr zur Diplomatie mit der künftigen US-Regierung infragestellt”. Iran müsse die Urananreicherung sofort wieder stoppen.

Das Atomabkommen von 2015 sieht vor, dass der Iran Uran bis maximal 3,67 Prozent anreichern darf. Nachdem US-Präsident Trump 2018 das Abkommen jedoch einseitig aufgekündigt hatte, begann der Iran, seine Zusagen schrittweise zurückzuschrauben und Uran auf bislang 4,5 Prozent anzureichern. Waffentaugliches Uran muss bis auf 90 Prozent angereichert sein. Vor Abschluss des Atomabkommens hatte es der Iran bis auf 20 Prozent geschafft. Ziel der Vereinbarung ist es zu verhindern, dass der Iran an Kernwaffen gelangt.