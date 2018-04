Maas warnt vor US-Ausstieg aus iranischem Atomabkommen

Toronto (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat vor ernsten Konsequenzen gewarnt, falls US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen sollte.

German Foreign Minister Heiko Maas speaks at a news conference in Brussels, Belgium, April 13, 2018. REUTERS/Yves Herman

“Die Bundeskanzlerin und der französische Staatspräsident werden jetzt noch einmal in Washington bei Präsident Trump dafür werben”, sagte Maas am Rande des G7-Außenministertreffens am Montag in Toronto. Es sei extrem wichtig, das Abkommen aus dem Jahr 2015 aufrechtzuerhalten. “Wenn es scheitern würde oder wenn die Vereinigten Staaten aussteigen würden, hätte man nichts Vergleichbares”, warnte der Minister. “Wir würden befürchten, dass die Lage sich nicht unerheblich verschlechtern wird mit allem, was dazu gehört.”

Unter den restlichen G7-Außenministern habe zu diesem Thema Einigkeit geherrscht. Man habe “den Kollegen aus den Vereinigten Staaten noch einmal mit vielen Argumenten versorgt, die dann auch in Washington Gehör finden sollten”, sagte Maas. Sowohl der französische Präsident Emmanuel Macron als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel werden in dieser Woche zu Besuchen bei Trump erwartet.

Der US-Präsident hat immer wieder mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen gedroht, das eine Aufhebung von Sanktionen im Gegenzug für Beschränkungen des Atomprogramms vorsieht. Alle anderen Unterzeichnerstaaten außer den USA - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China - wollen an der Vereinbarung festhalten. Zuletzt forderte Trump die europäischen Länder auf, das Abkommen bis Mitte Mai zu überarbeiten.