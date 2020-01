Medien - Alle an Bord der im Iran abgestürzten Maschine tot

Dubai (Reuters) - Alle Menschen an Bord der im Iran abgestürzten Passagiermaschine sind nach einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens ums Leben gekommen.

Das ukrainische Flugzeug mit mindestens 170 Menschen an Bord sei wegen technischer Probleme kurz nach dem Start am Teheraner Imam-Chomeini-Flughafen abgestürzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Mittwoch. Die Boeing 737 sei in Brand geraten, sagte der Chef der Rettungskräfte im Fernsehen. Das Flugzeug der Ukraine International Airlines soll auf dem Weg nach Kiew gewesen sein.