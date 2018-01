Berichte über Angriffe von Demonstranten auf Polizeiwachen im Iran

Dubai (Reuters) - Bei den Protesten im Iran haben Demonstranten in der Nacht zum Dienstag offenbar auch Polizeiwachen angegriffen.

Die Nachrichtenagentur Mehr meldete aus der Stadt Kermanschah, ein Posten der Verkehrspolizei sei in Brand gesetzt worden. Es habe keine Verletzten gegeben. Auf sozialen Medien wurden zudem Videos veröffentlicht, die schwere Zusammenstöße zwischen den Sicherheitskräften und Demonstranten in Kahderidschan zeigen sollen. Demnach versuchten die Protestler eine Polizeiwache zu stürmen. Diese stand zum Teil in Flammen. Unbestätigten Berichten zufolge gab es mehrere Opfer unter den Demonstranten.

Die landesweiten Proteste gegen die iranische Regierung waren Ende vergangener Woche ausgebrochen. Mindestens 13 Menschen sollen inzwischen ums Leben gekommen sein.[nL8N1OW0JV]