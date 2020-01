Bundeswehr - Deutsche Soldaten in Erbil wohlauf

German soldiers monitor training session of Kurdish Peshmerga Forces at a military camp in Erbil, Iraq, August 21, 2019. REUTERS/Azad Lashkari

Berlin (Reuters) - Die deutschen Soldaten im nordirakischen Erbil sind nach Angaben der Bundeswehr wohlauf.

Ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam sagte nach den Berichten über einen Raketenangriff auf ausländische Truppen in Erbil in der Nacht auf Mittwoch, er stehe im Kontakt mit seinen Kameraden. Die Bundeswehr-Soldaten hätten einen Schutzraum aufgesucht und die Situation abgewartet, wie es in derartigen Fällen üblich sei. Details zu dem Angriff konnte der Sprecher nicht nennen. Aktuell seien in Erbil 115 deutsche Soldaten stationiert. Sie sind in einem großen, multinationalen Stützpunkt unmittelbar am Flughafen der Stadt untergebracht.