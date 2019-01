Chamenei-Berater - USA loten Gesprächsmöglichkeiten mit Iran aus

FILE PHOTO: Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during Friday prayers in Tehran September 14, 2007. REUTERS/Morteza Nikoubazl/File Photo

Dubai (Reuters) - Die USA haben nach offiziellen iranischen Angaben Gespräche mit der Führung der Islamischen Republik angeregt.

US-Regierungsvertreter seien bei einem Besuch in Kabul mit einer Gesprächsbitte an ihn herangetreten, sagte der enge Berater des iranischen geistlichen und politischen Oberhaupts Ajatollah Ali Chamenei, Ali Schamchani, am Montag der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim. Er machte keine Angaben dazu, worüber gesprochen werden sollte. Schamchani ist der Sekretär des Obersten iranischen Sicherheitsrats. Vonseiten der USA war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA haben sich weiter verschärft, nachdem US-Präsident Donald Trump im Mai den Rückzug aus dem internationalen Atomprogramm mit der Islamischen Republik angekündigt hatte.

Schamchani war im Dezember zu Gesprächen mit den radikalislamischen Taliban in die afghanischen Hauptstadt gereist. Darin sollte es um die Sicherheitslage in dem Land am Hindukusch gehen, in dem auch Bundeswehrsoldaten stationiert sind. Im Jahr 2001 hatten der Iran und die USA bei der Bildung einer neuen afghanischen Regierung zusammengearbeitet, die der Taliban-Herrschaft ein Ende bereiten sollte.

In den kommenden Wochen sollen Vertreter der Taliban und der USA über den Abzug der ausländischen Truppen und eine etwaige Feuerpause beraten. In den vergangenen Monaten haben sich Vertreter beider Seiten mindestens drei Mal getroffen, um Möglichkeiten zu erörtern, wie der seit 17 Jahren anhaltende Konflikt beendet werden könnte. Ungeachtet der Bemühungen setzen beide Seiten ihre Angriffe fort.