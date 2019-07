Iran - Abschuss von US-Drohne zeigt Verteidigungsbereitschaft

Genf/Morristown (Reuters) - Der Abschuss einer US-Drohne zeigt nach Darstellung der iranischen Regierung die Verteidigungsbereitschaft der Islamischen Republik.

Der Iran habe die Botschaft gesandt, dass er seine Grenzen schützen werde, sagte Verteidigungsminister Amir Hatami. Der Iran hatte im Juni die US-Aufklärungsdrohne mit der Begründung abgeschossen, sie sei in iranisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Die USA dagegen erklärten, die Drohne habe sich über internationalem Gewässer befunden.

US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran am Sonntag erneut für den Fall, dass das Land wie angekündigt Uran höher anreichern werde als im - von ihm einseitig aufgekündigten - internationalen Atomabkommen erlaubt. “Sie sollten besser vorsichtig sein”, sagte er in Morristown, New Jersey. Der Iran tue viele schlechte Dinge. “So, wie sie das wollen, würden sie ein automatisches Recht auf den Besitz von Atomwaffen bekommen. Der Iran wird niemals eine Atomwaffe haben.”

Der Iran hatte am Sonntag erklärt, in Kürze damit zu beginnen, Uran über den erlaubten Grad von 3,67 Prozent hinaus anzureichern. Waffentaugliches Uran muss bis auf 90 Prozent angereichert sein. Ein Jahr nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen von 2015 hatte der Iran im Mai erklärt, er werde einige seiner Verpflichtungen aus der Vereinbarung aussetzen. Damit will das Land die Unterzeichnerstaaten Großbritannien, Frankreich und Deutschland dazu bewegen, wie von ihnen zugesichert die iranische Öl- und Bankenbranche vor US-Sanktionen zu schützen. Die drei EU-Staaten sowie China und Russland wollen an dem historischen Abkommen festhalten. Trump dagegen will den Iran zu Verhandlungen über eine deutlich weiter reichende Vereinbarung über sein Atom- und Raketenabkommen zwingen. Der Iran ist eine aufstrebende Regionalmacht und der Erzfeind des Königreichs Saudi-Arabien, des engsten US-Verbündeten in der Region.