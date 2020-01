Maas sieht nach Trump-Rede mehr Chancen für Diplomatie

German Foreign Minister Heiko Maas arrives for the weekly German cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, December 18, 2019. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas sieht in der Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf die iranischen Raketenangriffe eine Chance für verstärkte Diplomatie.

“Es scheint, dass man auch in den Vereinigten Staaten jetzt darüber reden will, wie es mit dem Iran weitergeht”, sagte Maas am Mittwochabend im ARD-Brennpunkt. Dabei gehe es um das Atomabkommen sowie um die Rolle des Iran in der Region und sein ballistisches Raketenprogramm. “Wenn nun die Einsicht eingekehrt ist, dass die Dinge auf den Tisch der Diplomatie gelegt werden, ist das ein gutes Zeichen”, so der SPD-Politiker. Dieser Ball müsse aufgenommen werden und auch gespielt werden. Dabei könnten Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine wichtige Rolle spielen, sagte Maas dem ARD-Hauptstadtstudio.

Trump hatte auf eine Drohung mit militärischer Vergeltung verzichtet und sich offenkundig um Entschärfung der Krise bemüht. Aus Rache für die gezielte Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch US-Kräfte hatte der Iran im Irak Stützpunkte der von den USA geführten Truppen attackiert. Deutsche Soldaten sind laut Bundeswehr wohlauf.

Maas betonte, die Sicherheit der Soldaten habe oberste Priorität. “Wir müssen sehr vorsichtig sein”, erklärte der Minister in dem kurz vor der Brennpunkt-Sendung aufgezeichneten Gespräch. “Im Moment ist es nicht so, dass wir die Einschätzung haben, dass die Sicherheitslage sich so katastrophal verändert hätte, dass daraus schnelle Konsequenzen gezogen werden müssen.” Wichtig sei, dass die nächsten Schritte innerhalb der Nato und der Anti-IS-Militärkoalition koordiniert werden. “Dass nicht jeder für sich entscheidet, ob er geht oder bleibt”, so Maas. “Dann wird das Chaos noch viel größer, dass durch einen Abzug entstehen würde.”