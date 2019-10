Irland lehnt britischen Vorschlag zu Grenzkontrollen ab

Dublin (Reuters) - Die irische Regierung hat den Vorschlag Großbritanniens abgelehnt, Zollabfertigungszentren entlang der Grenze zum britischen Nordirland einzurichten.

Außenminister Charlie Flanagan sagte dem Sender RTE am Montag, die Idee sei ein “Rohrkrepierer” (“non-starter”). Großbritannien will Medienberichten zufolge nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union beiderseits der Grenze Zentren zur Zollabfertigung einrichten. Dies gehe aus Unterlagen hervor, die von der Regierung in London nach Brüssel gesandt worden seien. Die zukünftige Grenze zwischen Irland und dem britischen Nordirland ist der größte Streitpunkt bei den Brexit-Verhandlungen.