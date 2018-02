Italienische Gewerkschaften rufen Ryanair-Angestellte zu Streik auf

Rom/Dublin (Reuters) - Drei italienische Gewerkschaften haben ihre Mitglieder beim Billigflieger Ryanair zu einem Streik am Samstag aufgerufen.

Der Ausstand solle vier Stunden dauern, teilten die Arbeitnehmervertreter am Freitag mit. Die Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL vertreten vor allem Bodenpersonal und Flugbegleiter. Sie wollen sich nach eigenen Angaben dagegen wehren, bei den Tarifverhandlungen außen vor zu bleiben.

Ryanair hatte im Dezember erklärt, Gewerkschaften für alle Angestellten anzuerkennen, will aber zunächst das Verhältnis zu den Pilotengewerkschaften klären. Die italienische Pilotenvereinigung Anpac wird sich nach eigenen Angaben nicht an dem Streik beteiligen. Man hoffe, in den kommenden Wochen zu einer Einigung mit dem irischen Unternehmen zu kommen.