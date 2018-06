Ryanair erkennt erstmals Gewerkschaft für Kabinenpersonal an

Dublin (Reuters) - Nach seinen Vereinbarungen mit Piloten erkennt Europas größter Billigflieger Ryanair nun auch erstmals eine Gewerkschaft für das Kabinenpersonal an.

Ein entsprechendes Grundsatzabkommen wurde am Mittwoch in Italien unterzeichnet. Ähnliche Verabredungen in anderen Ländern sollen in den kommenden Wochen folgen, wie Ryanair-Personalchef Eddie Wilson ankündigte. Das schließe auch die Anerkennung weiterer Pilotengewerkschaften ein.

Das Unternehmen aus Irland hatte sich Ende 2017 erstmals in seiner 32-jährigen Geschichte entschlossen, Gewerkschaften als Gesprächspartner etwa in Tarifverhandlungen zu akzeptieren. Damit gelang es der Fluggesellschaft, weitreichende Streiks in letzter Minute abzuwenden. Bislang hatte es allerdings nur Vereinbarungen mit Pilotengewerkschaften gegeben. Um die konkreten Modalitäten wird in einigen Ländern noch gerungen.