Ryanair-Chef rechnet mit weiteren "kleinen" Streikaktionen

Ryanair CEO Michael O'Leary holds a news conference in Machelen near Brussels, Belgium October 9, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Dublin (Reuters) - Der Billigflieger Ryanair hat trotz der Fortschritte bei Tarifabschlüssen noch keine Entwarnung wegen Streiks gegeben.

Er rechne zwar eher mit Streikdrohungen als tatsächlichen Arbeitsniederlegungen, erklärte Ryanair-Chef Michael O’Leary am Montag. Kleinere Streiks seien aber um Ostern und im Sommer möglich. Ryanair hatte im vergangenen Jahr erstmals Verhandlungen mit Gewerkschaften über Tarifverträge aufgenommen und in vielen Ländern Grundsatzeinigungen abgeschlossen, so auch mit der deutschen Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Details werden noch verhandelt. O’Leary sagte, er hoffe auf eine endgültige Einigung mit den deutschen Gewerkschaften bis Ende Februar.