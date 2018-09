Ryanair-Chef zu Streiks - Einigungen mit Gewerkschaften brauchen Zeit

Dublin (Reuters) - Der Billigflieger Ryanair braucht nach eigenen Angaben noch Zeit bis zum Abschluss von Vereinbarungen mit Gewerkschaften.

FILE PHOTO: Ryanair Chief Executive Michael O'Leary addresses a news conference in Schwechat, Austria, July 31, 2018. REUTERS/Heinz-Peter Bader/File Photo

Dies werde noch eine Weile dauern, sagte Konzernchef Michael O’Leary am Mittwoch in London. Man wolle zwar keine Streiks, werde diese aber hinnehmen, um das Geschäftsmodell als Billigflieger zu bewahren, sagte der Manager auch mit Blick auf die aktuellen Arbeitsniederlegungen in Deutschland. Die Streiks hätten nur einen winzigen Effekt auf den gesamten Betrieb. Seit dem frühen Mittwochmorgen läuft ein 24-Stunden-Ausstand in Deutschland - das erste gemeinsame Vorgehen von Piloten und Flugbegleitern hierzulande. Das irische Unternehmen hat bereits angekündigt, dass rund 150 von 400 Verbindungen von und nach Deutschland ausfallen müssten.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die für die Flugbegleiter verhandelnde Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten zum Streik aufgerufen. VC-Tarifexperte Ingolf Schumacher hatte zuvor am Frankfurter Flughafen gesagt, er könne einen längeren Konflikt nicht ausschließen. “So lange Ryanair keine verbesserten Angebote macht, muss es notfalls hier auch weitere Streiks geben.”