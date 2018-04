In Israel gestrandete Flüchtlinge sollen auch nach Deutschland

Jerusalem (Reuters) - Tausende in Israel gestrandete Flüchtlinge sollen nach Worten von Regierungschef Benjamin Netanjahu in westlichen Staaten unterkommen, darunter auch in Deutschland.

A boy takes part in a protest against the Israeli government's plan to deport African migrants, in Tel Aviv, Israel March 24, 2018. REUTERS/Corinna Kern

Auf Grundlage eines Abkommens mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR würden mehr als 16.000 Afrikaner in westliche Staaten gebracht, sagte Netanjahu am Montag in einer Fernsehansprache. Neben Deutschland nannte er auch Kanada und Italien als Zielländer. Tausende weitere Menschen sollen nun zunächst für fünf Jahre in Israel geduldet werden.

Israel hatte mit der Abschiebung von fast 40.000 Flüchtlingen nach Uganda oder Ruanda gedroht. Viele Flüchtlinge stammen auch aus den Bürgerkriegsländern Eritrea oder Sudan. Fast 20.000 hatten schon die schriftliche Aufforderung bekommen, binnen zwei Monaten das Land zu verlassen. Andernfalls könnten sie in Haft genommen werden.