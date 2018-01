Israel bietet Migranten Geld für Ausreise und droht mit Gefängnis

Jerusalem (Reuters) - Im Kampf gegen die illegale Einwanderung bietet Israel Migranten aus Afrika Geld für eine freiwillige Rückkehr und droht zugleich mit Haft.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a cabinet meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem January 3, 2018. REUTERS/Tsafrir Abayov/Pool

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung, seit der Fertigstellung der Befestigungen an der Grenze zu Ägypten sei der Strom “illegaler Eindringlinge” aus Afrika praktisch zum Erliegen gekommen. “Wir haben etwa 20.000 ausgewiesen. Jetzt geht es darum, den Rest herauszubekommen.”

Für eine freiwillige Ausreise bietet die Regierung noch bis Ende März 3500 Dollar pro Kopf, ein Flugticket ins Heimatland oder in Drittländer wie Ruanda und Uganda. Aus Regierungskreisen verlautete, danach werde die Rückkehrprämie immer kleiner. Schließlich drohe die Inhaftierung.

Nach Angaben aus der Regierung halten sich etwa 38.000 Migranten illegal in Israel auf. 1420 seien in zwei Lagern inhaftiert. Insgesamt sollen etwa 60.000 Einwanderer illegal über die ägyptische Grenze nach Israel gekommen sein. Bei der großen Mehrheit handelt es sich um Migranten aus Eritrea und dem Sudan. Viele von ihnen machen Krieg, Verfolgung oder Armut geltend. Israel behandelt sie in der Regel als Wirtschaftsflüchtlinge. Menschenrechtsgruppen werfen der Regierung in Jerusalem vor, die Asylverfahren absichtlich schleppend zu bearbeiten. Netanjahu hat die Asylpolitik seiner Regierung mit dem heiklen Sozialgefüge begründet. Viele Israelis fühlten sich etwa in den ärmeren Vierteln von Tel Aviv angesichts der hohen Zahl afrikanischer Migranten nicht mehr sicher. Israel ist nach offizieller Definition ein jüdischer Staat, hat aber eine große muslimische Minderheit.