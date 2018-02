Syrien schießt erstmals israelischen Kampfjet ab

Jerusalem/Beirut (Reuters) - Bei der bislang schwersten Konfrontation zwischen Israel und den iranischen Truppen in Syrien seit Ausbruch des Bürgerkriegs ist am Samstag ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen worden.

Der F-16-Jet wurde nach israelischen Angaben auf dem Rückweg von einem Kampfeinsatz in Syrien von der syrischen Luftabwehr beschossen und stürzte daraufhin nahe einer Luftwaffenbasis in Nordisrael ab. Das Flugzeug hatte sich als eines von mindestens acht Kampfflugzeugen an der Bombardierung iranischer Ziele tief innerhalb Syriens beteiligt, von denen aus nach israelischen Angaben eine zuvor auf israelisches Gebiet eingedrungene Drohne gesteuert wurde. Der israelfeindliche Iran kämpft in Syrien auf Seiten von Machthaber Baschar al-Assad und hat sich in den vergangenen Jahren eine immer stärkere militärische Präsenz in dem Land aufgebaut. Die Spannungen entlang der nördlichen Grenzen Israels mit Syrien und dem Libanon verschärfen sich seit Wochen.

Die iranische Drohne war nach israelischen Angaben am frühen Samstagmorgen nahe der Stadt Bet Shean im Jordantal nach Israel eingedrungen. Ein Kampfhubschrauber schoss sie ab. Die israelische Regierung bewertete den Zwischenfall als gravierende Verletzung seiner staatlichen Souveränität durch den Iran. Bei den folgenden israelischen Angriffen habe die Luftwaffe über mehrere Stunden Ziele im südwestlichen Umland von Damaskus und im Osten der Provinz Homs attackiert, erklärte die der Opposition nahestehende Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte. Das israelische Militär beschoss nach eigenen Angaben zwölf syrische und iranische Stellungen, darunter auch eine Luftabwehrstellung.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte am Abend nach Telefonaten mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Außenminister Rex Tillerson an, sein Land werde sich gegen jede Bedrohung verteidigen. Israel wolle Frieden, werde sich aber gegen jeden Angriff verteidigen und gegen iranische Versuche vorgehen, sich dauerhaft in Syrien festzusetzen, sagte er.

RETTUNG PER SCHLEUDERSITZ

Die beiden Piloten des beschossenen israelischen Kampfjets konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Einer von ihnen wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die syrische Armee gab an, noch weitere israelische Flugzeuge getroffen zu haben. Iran bestritt, eine Drohne nach Israel geschickt zu haben.

Mit dem Zwischenfall gerät die bisher uneingeschränkte Lufthoheit Israels in der Region in Zweifel. Die pro-iranische libanesische Hisbollah-Miliz sprach nach dem Abschuss denn auch von einer “neuen strategischen Phase”. Israel hat in den vergangenen Jahren zwar stark darauf geachtet, nicht in den syrischen Bürgerkrieg verwickelt zu werden, zugleich aber vielfach Luftangriffe gegen Ziele in Syrien und dem Libanon geflogen, wenn es seine “roten Linien” überschritten sah. Dazu zählen vor allem die Lieferung moderner Waffen an die Hisbollah, die Israel vom Libanon aus bedroht, sowie der Aufbau einer dauerhaften Militärpräsenz des Iran in Syrien nahe der israelischen Grenze.

Das US-Verteidigungsministerium unterstützte die israelischen Angriffe. Das Land habe jedes Recht, sich gegen Bedrohungen zu verteidigen. Von der internationalen Gemeinschaft verlangten die USA eine größere Geschlossenheit, um die iranischen Aktivitäten in der Region einzudämmen. Russland äußerte sich “ernsthaft besorgt” über die Entwicklung und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Die Souveränität und die territoriale Integrität aller Länder der Region müsse respektiert werden, forderte das Außenministerium in Moskau.