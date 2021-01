Zentralbank - Lockdown kostet Israel wöchentlich Milliardenbetrag

FILE PHOTO: woman shows U.S. dollar bills at her home in Buenos Aires, Argentina August 28, 2018. REUTERS/Marcos Brindicci

Jerusalem (Reuters) - Eine Verschärfung von Israels drittem landesweiten Corona-Lockdown kostet die Wirtschaft nach Berechnungen der Zentralbank einen Milliardenbetrag - pro Woche.

Die Kosten summierten sich auf 3,5 Milliarden Schekel (umgerechnet etwa 1,1 Milliarden Dollar), wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte. Bei den vorangegangenen Lockdowns im Frühjahr und Herbst 2020 hätte der Betrag bei 5,4 Milliarden und 3,2 Milliarden Schekel pro Woche gelegen.

Die neuen Restriktionen verschärfen den am 27. Dezember verhängten Lockdown. Sie treten in der Nacht zum Freitag in Kraft und sollen zunächst 14 Tage andauern. Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Beschränkungen als Israels letzten Vorstoß bezeichnet, um den starken Anstieg der Covid-19-Fälle zu stoppen.

Israels treibt derzeit seine Impfkampagne voran. Binnen zwei Wochen wurden fast 15 Prozent der neun Millionen Einwohner gegen das Coronavirus geimpft. Die israelische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um etwa 3,7 Prozent geschrumpft, soll sich aber 2021 auch dank der Impfkampagne erholen.