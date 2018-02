Medien - Polizei empfiehlt Korruptionsanklage gegen Netanjahu

Jerusalem (Reuters) - Die israelische Polizei hat Medienberichten zufolge Anklage wegen Korruptionsverdacht gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu empfohlen.

Netanjahu werde Bestechlichkeit in zwei Fällen vorgeworfen, berichteten Medien am Dienstag. Der Ministerpräsident erklärte umgehend, er werde an seinem Amt festhalten. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfen entbehrten jeder Grundlage.

Netanjahu ist seit Beginn 2017 mehrmals in der Sache befragt worden. Ihm wird Medienberichten zufolge einerseits zur Last gelegt, Bestechungsgelder von Geschäftsleuten angenommen zu haben. Zudem soll er in einem Gespräch mit einem Zeitungsverleger versucht haben, Einfluss auf die Berichterstattung über ihn zu nehmen.

Die Polizei kann lediglich Empfehlungen für eine Anklage aussprechen, die Entscheidung darüber trifft die Staatsanwaltschaft.