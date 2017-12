Ratiopharm-Mutter Teva - Finanzlage muss stabilisiert werden

Jerusalem (Reuters) - Die Ratiopharm-Mutter Teva sieht sich nach eigenen Angaben wegen finanzieller Schwierigkeiten zu drastischen Maßnahmen gezwungen.

A building belonging to Teva Pharmaceutical Industries, the world's biggest generic drugmaker and Israel's largest company, is seen in Jerusalem February 8, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

Der weltgrößte Generika-Hersteller erklärte am Montag, er sei zu umgehenden und umfassenden Schritte entschlossen, um seine finanzielle Lage zu stabilisieren. Das Unternehmen äußerte sich in einem von Reuters eingesehenen Brief an das Parlament seines Heimatlandes Israel. Dort berief ein Parlamentsausschuss nach Berichten über einen weitreichenden Stellenabbau bei Teva eine Sondersitzung ein. Der Konzern erklärte weiter, die aktuelle Geschäftslage verpflichte Teva dazu, “tiefgehende und bedeutsame Maßnahmen weltweit und in Israel zu ergreifen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern”.

Um welche Schritte es sich handelt, wurde in dem Brief nicht mitgeteilt. Vergangene Woche war aus einem Medienbericht hervorgegangen, dass Teva fast jeden vierten Arbeitsplatz in Israel und zahlreiche weitere Stellen in den USA abbauen will. Der neue Chef Kare Schultz hat zu einem Zeitpunkt das Ruder übernommen, zu dem das Unternehmen mit Schwierigkeiten in den USA und einem Preisverfall bei Nachahmermedikamenten zu kämpfen hat. Zudem ist Teva nach der milliardenschweren Übernahme des Generika-Geschäfts Actavis vom US-Konzern Allergan im vergangenen Jahr hoch verschuldet.