Israel gestattet US-Abgeordneter nun doch Einreise ins Westjordanland

U.S. Congresswoman Rashida Tlaib listens to a question from a constituent during a Town Hall style meeting in Inkster, Michigan, U.S. August 15, 2019. REUTERS/Rebecca Cook

Jerusalem (Reuters) - Israel erlaubt einer demokratischen US-Abgeordneten nun doch die Einreise ins Westjordanland.

Rashida Tlaib werde ein Besuch ihrer 90-jährigen Großmutter aus humanitären Gründen gestattet, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Tlaib und ihre Kollegin Ilhan Omar hatten ursprünglich eine Dienstreise in die Palästinensergebiete Ost-Jerusalem und Westjordanland geplant und dafür auch eine Erlaubnis erhalten. Nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump zog Israel diese jedoch zurück. Tlaib und Omar sind scharfe Kritikerinnen von Israels Palästinenser-Politik. In israelischen Medien wurde ein Brief von Tlaib veröffentlicht, in dem sie zusagt, während einer humanitären Reise alle Auflagen einzuhalten und nicht zu einem Boykott Israels aufzurufen.

Tlaib und Omar sind die ersten beiden Muslimas im US-Kongress. Sie gehören zum linken Flügel der Demokraten, dessen Politik auch innerhalb der Partei umstritten ist. Trump hat ihnen und zwei weiteren nicht-weißen Frauen im Repräsentantenhaus - in amerikanischen Medien kollektiv “the squad” (etwa: der Trupp) genannt - in den vergangenen Monaten wiederholt vorgeworfen, israelfeindlich zu sein. Kritiker werfen dem Republikaner in diesem Zusammenhang Rassismus vor, was er zurückweist. In den USA finden im kommenden Jahr Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt.